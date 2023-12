Los Enviados, un thriller religioso, plagado de misterio, milagros y asesinatos

CIUDAD DE MÉXICO.- En esta época navideña y religiosa, si eres aficionado a los thrillers psicológicos y las teorías conspirativas, y posees un gusto por lo oscuro, no hace falta esperar hasta Halloween para revelar tu verdadera inclinación. Ahora puedes sumergirte en la serie "Los Enviados", que cuenta con la destacada participación de uno de los actores mexicanos más relevantes de nuestro tiempo, Luis Gerardo Méndez. En esta ocasión, Méndez nos sorprende con un personaje complejo y envuelto en la oscuridad del Vaticano.

Su papel, un sacerdote que también es médico, es "enviado" a un pueblo junto a otro sacerdote español, interpretado por Miguel Ángel Silvestre. Este último dista mucho de proyectar la imagen empática típica de un sacerdote y parece ser un "lobo vestido de oveja". Ambos son enviados con el objetivo de desmitificar una escena milagrosa en un rincón abandonado de México.

 

La trama de la serie incluye elementos como sangre, muerte, mentiras, corrupción religiosa y judicial, ignorancia, fe y mucho misterio. "Los Enviados" se aparta de la trama convencional y aporta algo novedoso: rara vez vemos una serie que cuestione lo "sagrado", que ofrezca una mirada realista a los sucesos cotidianos y, al mismo tiempo, esté cargada de sucesos inexplicables y milagros.

Esta serie, bien elaborada y de calidad, es además breve, permitiéndote maratonearla incluso en un solo fin de semana.

Para nuestra fortuna, la serie, que se estrenó hace dos años, lanzó recientemente su segunda temporada, llevando la trama de México a un encantador pueblo español con vistas y paisajes espectaculares.

 

Una vez más, la serie sorprende con una trama impecable, manteniendo la calidad de la temporada anterior y atrapando la atención de los espectadores. Sin duda, es una de las mejores opciones para cerrar el año con broche de oro.

Te puede interesar: Back to Black: La controvertida película biográfica sobre Amy Winehouse, ya tiene fecha de estreno

Si dispones de tiempo libre o vacaciones en estas fechas decembrinas, te invitamos a explorar "Los Enviados" en Amazon Prime Video. Necesitarás contratar el canal de Paramount Plus para verla o contratar Paramount Plus directamente desde su plataforma, aprovechando para ver y disfrutar no solo esta serie, con dos temporadas, sino también otros títulos interesantes que ofrece la plataforma.