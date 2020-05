Los Derbez regresan con otro reality familiar al estilo Kardashian

A Eugenio Derbez ya le gustó hacer programas sobre su familia. Después del éxito de De viaje con los Derbez, el comediante mexicano anuncia su nuevo reality show en el que los espectadores podrán presenciar su vida en la cuarentena.

Derbez decidió grabar algunos momentos de su vida familiar, y de su encierro por la cuarentena, y compartirlos con su público, pero no a través de redes sociales, sino de un programa llamado Deshecho en casa, que se estrena este miércoles 20 de mayo a las 21:30 horas por Comedy Central y Claro Video.

También estará disponible en PlutoTV, servicio de streaming gratuito, a partir del 29 de mayo.

Una publicación compartida de Eugenio Derbez (@ederbez) el 20 May, 2020 a las 5:59 PDT

Sin ninguna “pretensión”, como el propio Eugenio comentó en un encuentro virtual con medios de comunicación, su único objetivo era divertir a la gente que, como él, está encerrada.

La cuarentena ha sido pesada, complicada, no poder salir de tu casa. Al principio me dio mucho gusto, siempre me la paso viajando, nunca tengo tiempo de ver series, leer libros, para mí fue una gran oportunidad, pero después de una semana, una semana y media empiezan las broncas, los problemas, el exceso de convivencia".