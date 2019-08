Los DJ's que representan a México en el mundo

Mr. Pig, Tom & Collins y LeTwins son conocidos como artistas del género urbano que han logrado escalar entre las listas de popularidad por su trabajo, y están orgullosos de representar a México en cada oportunidad.



Estos DJ's a pesar de tener gran exposición musical, aseguran que en México no se escucha a los artistas locales, sin embargo, están convencidos de que su trabajo puede cambiar la escena para muchos músicos nacionales.

"México es considerado de los lugares donde hay más festivales de música electrónica, pero lamentablemente los artistas no suelen ser nacionales", dijo Karla, de LeTwins. "Pero cada vez las producciones latinas están abriendo más puertas en otros países. En México se tiene la excelencia para llegar a los grandes festivales", aseguró.

La música no conoce barreras y las oportunidades de trabajar con las productoras extranjeras están apareciendo cada vez en mayor cantidad para los talentos hispanos.

Los límites geográficos han sido superados por la tecnología y las producciones musicales de México están llegando al otro lado del mundo. Los DJ's recuerdan con anhelo haber pisado el escenario en tierra belga y tocar para el público de Tomorrowland:

"Tomorrowland es como el mundial. Van los mejores elementos de cada país a presentarse y estos muy orgulloso de representar a México allá", dice Daniel, mejor conocido como Mr. Pig.

"Ya no se ve esta barrera que encerraba a los mexicanos, sólo es cuestión de seguir esforzándose y que apoyemos el talento, te das cuenta cuando gente de la escena house en México es invitada a este festival. Ondear la bandera de México en Tomorrowland fue increíble", dijo Jorge de Tom & Collins.

Representar a su país en los escenarios es una gran responsabilidad que según Mr. Pig conlleva desmentir el mito de que lo mexicano es chafa.

"Es momento de traer la bandera puesta, de que cambiemos el chip. Creo que tenemos que cambiar, dejar de pensar que lo mexicano no está a la altura o de que es chafa", expresó.

"Yo soy fiel creyente de México. Me consta que hay talento de sobra, he escuchado a muchos productores nacionales y ninguno me ha decepcionado". Karla concuerda con que el país tiene potencial para estar en las listas de éxitos de todo el mundo en cualquier género.

También se está popularizando el uso del idioma español en varias canciones, muchos artistas angloparlantes han colaborado con cantantes latinos para crear melodías que el mercado está recibiendo con los brazos abiertos.

"El español se ha convertido en un idioma con mucha viralización en la música, al grado de que figuras como Drake está cantando en español para poder sumarse a esto", menciona Mr.Pig, quien está orgulloso de que su lengua materna se esté abriendo paso en el mundo así como el trabajo de origen 100% mexicano.