Los Backstreet Boys se reunieron virtualmente para el iHeartRadio's Living Room

Este domingo la agrupación más famosa de los años 90 los Backstreet Boys y que este año se encuentran de gira realizaron este domingo junto a otros artistas un concierto benéfico.

Se reunieron para el iHeartRadio's Living Room Concert for America de Elton John en un intento por levantar algunas sonrisas y mucho dinero para las familias necesitadas.

El grupo, AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell y Kevin Richardson, cautivaron a todos al interpretar el éxito de 1999 "I Want It That Way" desde sus respectivos hogares en cinco pantallas diferentes.

El concierto, presentado por Elton John y transmitido por Fox, se produce semanas después de que los Backstreet Boys cancelaran un concierto en Sao Paulo, Brasil.

Antes del concierto en la sala de estar, los creadores de éxitos "Todos" instaron a sus seguidores en las redes sociales a mantenerse positivos.

Los fanáticos de la música que sintonizaron el concierto de una hora también disfrutaron de las actuaciones de Mariah Carey, Billie Eilish y Alicia Keys.

Las donaciones recaudadas durante el beneficio repleto de estrellas irán a First Responders Children's Foundation y Feeding America.



Con información de CNN Edition.