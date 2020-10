Los 5 momentos incongruentes de Berta en "Two and a Half Men"

Luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de la actriz Conchata Ferrell, quien se hiciera popular por su personaje de Berta en el sitcom "Two and a half men", muchos son los fanáticos que han desempolvados sus viejos dvd o blu rays, para revivir esta exitosa comedia estadounidense.

Sin duda Berta era uno de los personajes más hilarantes de la serie por su humor mordaz y desfachatado, que durante 12 temporadas hizo reír al público y puso en aprietos a Alan (Jon Cryer) y Charlie (Charlie Sheen).

Lo cierto es que esta ama de llaves particular también tuvo algunas incoherencias que hacen que el público se siga preguntando por qué las contradicciones. Aquí cinco momentos en los que el personaje de Berta cayó en incoherencias.

¿Por qué Berta apoyaba a Rose?

Una de las novias más populares de Charlie fue Rose, quien al final demostró ser una psicópata, sin embargo, en la ficción Berta apoyaba a esta mujer, lo cual no tiene sentido, pues la ama de llaves y Charlie llevaban conociéndose por lo menos dos décadas y sabe de la orden de restricción que él le impuso a su vecina y pese a ello, la encargada del aseo de la casa le asegura al primogénito de los Harper que es la mujer perfecta para él.

¿Por qué nunca corrieron a Berta?

A lo largo de toda la serie Berta demostró ser todo menos lo que se espera de alguien dedicado al servicio doméstico. El personaje no era una mujer afable ni dócil. Sus respuestas y contestaciones ante las problemáticas de los Harper siempre son mordaces, llenas de sarcasmo y tiene frases ocurrentes para cada ocasión.

A ella nunca le interesó las reglas de la casa o ser respetuosa con sus jefes, incluso Alan no se lleva bien con ella y su relación con Charlie es de amor y odio, por lo que la pregunta es ¿por qué nadie la ha despedido?

El personaje además de mantener su trabajo durante 22 años es recontratada después de la supuesta muerte de Charlie.

¿Por qué no renunció Berta?

Cuando Alan termina involucrándose con la hija de Berta, la ama de llaves no hace nada, incluso llama "zorra" a su hija, y permite que su jefe tenga un amorío con su familia, algo que no tiene sentido, si se piensa en el carácter rudo de la ama de llaves.

¿Por qué Berta mantuvo su trabajo tras la muerte de Charlie?

Berta era la empleada de Charlie y el que atendiera a Alan y su hijo Jake era un simple cumplimiento del deber, porque quien le pagaba era Charlie, sin embargo tras la muerte de este, Evelyn (Holland Tyalor), la madre de los Harper, vendió la casa al joven millonario Walden Schmidt (Ashton Kutcher) .

Lo primero que hizo Walden fue darle la bienvenida a la sanguijuela Alan a la casa. Lo siguiente fue contratar a Berta. ¿Por qué?

Berta no está claramente calificada para ser reasignada. De hecho, ella ni siquiera cumple con los criterios mínimos para ser contratada por alguien. No es sincera, llama a sus empleadores con nombres degradantes, hace que los niños hagan el trabajo cuando los adultos están ausentes y mucho más. Ella no merece una recomendación para ser recontratada, pero la emplearon inmediatamente.

¿Por qué Berta no llora la muerte de Charlie?

Cuando muere Charlie y ella es recontratada, parece que deja atrás el dolor por la muerte de su exjefe, incluso parece que finge que no pasó nada.

Durante años, Berta y Charlie compartieron una amistad extraña pero genuina, entonces ¿por qué actúa como si nunca hubiera sucedido? Berta continúa con sus rutinas diarias, e incluso pasando el rato con Rose, como si hubieran comenzado el espectáculo desde el principio.