Tijuana, Baja California.- Lorena Herrera fue golpeada en el abdomen por un seguidor en un intento de tener una foto con la famosa.

La actriz y modelo mexicana estaba ofreciendo una rueda de prensa por su obra "2x1" cuando ocurrió el percance.

Lorena aseguró que sintió dolor por el golpe y se mostró molesta por el incidente:

“Estoy bien, pero si alguien te da un golpe en la zona que te operaron obvio que te duele. El señor se acercó, no lo hizo apropósito, pero te saca de todo porque te duele. Tengo tres semanas de que me operaron. Claro que me duele”.