Lolita Cortés volverá al quirófano para erradicar la posibilidad de padecer cáncer

Ciudad de México.- Lolita Cortés reveló que este año regresará al quirófano con el fin de erradicar cualquier probabilidad de contraer cáncer, después de haberse sometido a una mastectomía por que tenía cáncer de mama.

Aunque en ese momento manifestó que se encontraba en un periodo de remisión que duraría cinco años, la actriz relató en entrevista para Ventaneando que en abril será intervenida quirúrgicamente para evitar que padezca de nuevo algún tipo de cáncer.

Fui al ginecólogo por eso, porque yo estaba teniendo problemas con la matriz, en el sentido de que yo seguía menstruando, a mi edad ya no debería, era como ¿qué pasa?, mi doctor dijo ‘yo creo que la vamos a tener que quitar’, 10 días después sale que la matriz en ese momento está perfecta”

Explicó Lolita.

Nueva cita

No obstante, fue gracias a esos estudios que pudieron detectar la grave enfermedad, pero debido a que tuvo que erradicar ese cáncer, es que ahora tiene pendiente una nueva cita en el hospital.

“Y [descubren que] tengo un tumor muy grande. ‘Te operamos el tumor, es cancerígeno, está terrible, hay que quitar las dos mamas’ [dijo el doctor]. Ya está, y de todas maneras se quedó pendiente esa cirugía, porque yo no estoy tomando ni rayos ni quimios, pero estoy con un medicamento que lo que hace es acabar con mis hormonas, o sea, bloquear eso que fue lo que me produjo el cáncer, las hormonas, fue hormonal, pero eso puede provocar un cáncer de útero, para ya salir de ese problema quitemos todo. Esa es la que falta, para abril, que es lo esperamos ya hacer”, detalló.

Finalmente, la intérprete de 53 años manifestó que ha sido gracias al apoyo de su gente más cercana que ha podido enfrentar esta situación con entereza. “Tengo una familia maravillosa que está conmigo en las buenas y en las malas, ninguno se ha derrumbado, entonces yo he tenido la fortuna de si me derrumbo, me levantan, así que vamos bien”, subrayó.