Lolita Ayala aclara detalles sobre su estado de salud

Ciudad de México.- Tras informarse que Lolita Ayala tenía dificultad para caminar y que usaba un tanque de oxígeno portátil, es la misma periodista quien concedió una entrevista al programa Sale el Sol para revelar lo que sucede con su estado de salud.

“Todavía estoy en recuperación (de la cirugía de cadera), no camino al cien, camino al noventa, ya casi estoy lista y eso es lo que tengo y lo del oxígeno, lo que pasa es que viviendo a esta altura de la Ciudad de México y con la contaminación tan bárbara, a veces me pongo unas puntas de oxígeno para oxigenarme un poco porque con la altura se me baja un poco la oxigenación, pero no lo tengo que usar diario ni nada”, explicó la también empresaria.

Después Ayala aclaró que está a nada de volver a caminar como antes de su lesión. “Tengo que seguir con rehabilitación, algunos meses todavía para que quede perfecta. Estaba ya muy lastimada de la caída del helicóptero y me caí encima de la espalda otra vez, entonces me lastimé doble”.

¿Quién compartió la postal en bikini?

Cambiando de tema, la comunicadora confesó la identidad de la persona que compartió su sexy postal en bikini cuando era joven.

Fue mi hija María Luisa quien la encontró en mi cajón, no me dijo nada, me alarmé, le dije que cómo había hecho eso. Pero comenzaron a llegar una cantidad de felicitaciones por el cuerpazo”

Postal de Lolita Ayala joven

Finalmente, Lolita declaró que, debido a su belleza física, en su juventud la invitaron a participar en una película de Mario Moreno, pero su entonces jefe no se lo permitió.

“Me invitaron a hacer una película, Cantinflas, fíjate, le pedí permiso a Emilio Azcárraga Milmo que era mi jefe y me dijo pues no, o te dedicas al cine o al periodismo, decide ahorita qué vas a hacer. Me quedé”, finalizó.