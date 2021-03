“Lo vi con dos niñas”: Tras ser violada, Daniela Berriel se topó con Gonzalo “N”

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniela Berriel está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de haber denunciado a Eduardo “N” por haberla violado el año pasado, y a Gonzalo “N”, su ex pareja, por ser cómplice del crimen.

La actriz reveló que en marzo de 2020 fue abusada en un viaje de parejas en Acapulco, algo que denunció a las autoridades en el momento y no tuvo avance en su caso hasta hace poco tiempo.

La experiencia no habría acabado ahí, pues la famosa reveló que, tras su ataque, volvió a toparse con Gonzalo “N”, con dos menores de edad.

Así lo relató en una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, en la que no pudo contener el llanto al recordar la traumática experiencia.

Lo vi en un lugar de aquí de México, en una terraza. Lo vi con dos niñas y yo me fui del lugar (…) Me dio miedo que le llegara a pasar algo malo a esas niñas, me dio coraje que ellos pudieran seguir su vida y que la que se tuvo que ir del lugar fuera yo”, refirió la víctima de violación.

Afortunadamente, Gonzalo no se percató de la presencia de Daniela en el lugar, y aunque se vio tentada a acercarse para asegurarse de que las niñas estuvieran bien, prefirió no hacerlo para no alertarlo por el proceso legal.

“No me vio (…) Me dieron ganas de llegar y poder ayudar a esas niñas, porque no sabía qué les podía pasar, pero sabía que era como darle aviso a él de que algo estaba pasando y no quería porque ya estaba la denuncia puesta y yo estaba esperando que las autoridades hicieran algo”, refirió.

Luego de que la actriz alzara la voz en redes sociales y revelara que las autoridades no habían hecho nada en contra de sus agresores, finalmente ambos ya están enfrentando cuentas con la justicia.

Eduardo fue vinculado a proceso por el delito de violación, mientras que Gonzalo se encuentra prófugo por ser co autor de la agresión.

Por esta batalla legal, Gonzalo “N” perdió su papel en la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” de Juan Osorio.