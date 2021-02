Lo que opinan los famosos del medio tiempo con The Weeknd

EUU.- The Weeknd fue el protagonista y encargado de animar el medio tiempo del Super Bowl en Raymond James Stadium, donde apareció con un vehículo clásico y deleitó a todos sus seguidores con parte de sus más grandes éxitos "Starboy", "Can't feel my face", "Save your tears" entre otros temas.

El canadiense de 30 años y con tres premios Grammy en su bolsa, logró deleitar a todos sus fanáticos con su voz, sin embargo muchos de ellos se quedaron en la espera de la participación especial de Daft Punk y Rosalía.

Debido a la ausencia de estos artistas y al ser sucesor de la presentación de Shakira y Jennifer López, Abel Makkonen se quedó muy corto según usuarios y algunos famosos que ya han criticado la presentación en redes sociales que además sólo duro aproximadamente 10 minutos.

Erika Buenfil fue una de las primeras figuras del espectáculo en opinar sobre el show, y confesó que en definitiva esperaba más de la presentación.

Pues me quede como a medias en el #mediotiempo #SuperBowl — Erika Buenfil. (@ebuenfil) February 8, 2021

Otro de los famosos que no se pudo quedar callado fue el famoso YouTuber, Alex Montiel quien reveló que para él, el juego estaba más divertido que la presentación del ex novio de Selena Gómez.

Pues ahora por lo menos si nos queda claro que está más chido el partido que el medio tiempo #SuperBowl — Alex Montiel (@AlexMonthy) February 8, 2021

Poncho De Nigris, el actor mexicano y uno de los influencer que suele estar rodeado de polémicas describió el medio tiempo, como uno de los más aburridos de la historia.

Y es que a pesar de los 11 años de trayectoria y de su fama por todo el mundo, The Weeknd no logró llenar las cinco estrellas de sus seguidores, que muchos de ellos esperaban que tuviera invitados especiales.

El show más aburrido de todos los tiempos. #TheWeeknd #SuperBowl — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) February 8, 2021

Hay que recordar que la previa del Super Bowl estuvo presente Miley Cyrus, en una transmisión por medio de la plataforma de TikTok realizó un cover de "Heart of Glass" de Blondie, después "The Climb", y "Wrecking ball" entre otros temas que la llevaron a la fama.