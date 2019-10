"Lo que no fue, no será", primer canción de Napoleón para José José

"La amistad no se molesta", dijo José María Napoleón al recordar la primera vez que pudo trabajar con José José, a quien a pesar de ser su amigo, nunca quiso molestarlo en pedirle que cantara una canción de su autoría y ahora esa amistad la homenajeará cada día de su vida.



"Cuando me hizo el favor de pedirme una canción, yo nunca lo molesté, yo nunca quise decirle a ver cuándo me grabas una canción, a pesar de que tenía buenas migas, preferí nunca molestarlo y me llamo y me dijo que, si por ahí no tenía una canción que me sobrara y yo le dije, '¿por qué?', me respondió, 'porque tengo un disco incompleto y la verdad recurro a ti', yo le dije que tenía muchas canciones; me dio mucho gusto ese momento", dijo el cantautor en una conferencia de prensa.



"Le mandé la canción y le dije, 'no tiene título, pónselo tú' y fue la primera canción que me grabó y la canción se convirtió, gracias a muchas personas, en éxito y le puso como una frase de la canción, 'Lo que no fue, no será'", añadió.



El cantante de éxitos como "Eres tú", "Eres", "30 años", "Pajarillo", entre muchos más indicó que siempre le ha rendido homenaje a su querido amigo, para él su amistad representó un acontecimiento muy importante.



"Ambos teníamos 20 años y yo no pude más que extender mi mano y verlo tocar porque la gente se lo llevó y luego pasaron otros años más para encontrarlo y saludarlo... después de ahí vinieron otras canciones y siempre que yo toco esas canciones, siempre he hablado de él, en cada una yo no sólo le he rendido un homenaje, sino una camarería impresionante de una amistad que a través de los años fue creciendo y le hice en cada presentación una mención de las anécdotas que pasamos juntos", platicó.



"El Poeta de la Canción" adelantó que él está dispuesto a participar en cualquier homenaje que se le pudiera hacer a José José, si el tiempo se lo permite.



"Ojalá pueda coincidir con las fechas para poder celebrarlo, yo nunca he buscado ningún hueco en donde colarme para adquirir presencia, siempre he sido muy respetuoso de todo y he pasado ligeramente, sin pretender aprovecharme de nada, para mí la amistad que he tenido con algunos compañeros del medio artístico ha sido muy profunda en varios casos...esta pena nos deja un vacío alguno más que a otros y yo si hacen el favor de invitarme y tengo la fortuna de hacerlo, claro que querré hacerlo", comentó.



Pero para él, la mejor manera de homenajear a su amigo será recordarlo todos los días, "para mí José significa mucho más que palabras, mucho más que recuerdos, él ha sido la voz más grandiosa que México ha dado".



Napoleón está festejando su quincuagésimo aniversario de trayectoria musical y lo celebrará con su presentación el próximo 15 de noviembre en el Auditorio Nacional, además confirmó la noticia de que el próximo año se despedirá de los escenarios.



"Si el año que sigue será el año de decir hasta siempre, porque todo tiene un principio y un fin, yo espero que Dios me permita la existencia de seguir escribiendo canciones, tal vez para otros cantantes. Mi oficio de ser compositor no quiero dejarlo mientras viva y mientras tenga la posibilidad de seguir alineando palabras y musicalmente cantándolas, pero si el año que entra si Dios me permite diré en un gracias que se extienda por muchos lugares, esa será la manera de hacerlo en vida y marcharme haciéndolo bien", detalló.