Lo que debes saber sobre la segunda temporada de 'House of the Dragon'

ESTADOS UNIDOS.- "House of the Dragon" es la precuela de la icónica serie "Game of Thrones". Después de una primera temporada exitosa, su segunda entrega se ha convertido en una de las más esperadas. Para fortuna de los fanáticos, es una de las pocas series que no se ha visto afectada por la huelga de actores y escritores de Hollywood, dado que no fue filmada en Estados Unidos.

HBO estrenó a través de su cuenta de X en Twitter los pósters de la nueva temporada. Uno presenta a Olivia Cooke como Alicent Hightower y el otro a Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen; ambas figuras aparecen con manchas, y en sus pupilas se refleja el fuego.

Tomorrow.

The first look at #HOTDS2 is coming with fire and blood. #HOTDnaCCXP pic.twitter.com/Yknlfh5T6Z— House of the Dragon (@HouseofDragon) December 1, 2023

Simultáneamente, anunciaron que mañana se revelará el primer vistazo al que podría ser el tráiler de la segunda temporada. Además, aseguran que este adelanto inicial vendrá acompañado de fuego y sangre.

Nuevo elenco

En esta próxima entrega, la serie presenta la emocionante adición de cuatro nuevos actores, según la confirmación de HBO en sus redes sociales. Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin y Abubakar Salim se unen al elenco de "House of the Dragon," prometiendo infundir una nueva energía en la narrativa.

La segunda temporada será más concisa que la primera, constando de 8 capítulos. Entre los recién llegados, Simon Russell Beale encarnará a Ser Simon Strong, el castellano de Harrenhal, la imponente fortaleza que domina los Siete Reinos. Por otro lado, Freddie Fox interpretará a Ser Gwayne Hightower, un personaje vinculado a la familia real en una relación de parentesco que hasta ahora no había sido explorada en la trama.

También podría interesarte: Muere actor de Juego de tronos a los 36 años

Gayle Rankin dará vida a Alys Rivers, una sanadora y residente de Harrenhal que desempeñará un papel crucial en la historia, especialmente en la vida de Aemond Targaryen. Por último, Abubakar Salim se sumergirá en el papel de Alyn of Hull, un intrépido marinero de la flota de Velaryon, conocido por su participación en la campaña de Stepstones.