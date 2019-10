Lo que debes saber para la expo de Barbie en el Museo del Juguete

A lo largo de la historia la muñeca Barbie ha inspirado a las niñas a imaginar y jugar. Y es que la muñeca más famosa llegó a ser azafata, astronauta, cirujana y mucho más. Fue creada en 1959 por Ruth Handler, co-fundadora de Mattel, y la registró con el nombre de Barbie en honor a su hija Barbara. De acuerdo con Mattel, Barbie inspira a las niñas de todo el mundo a ser cualquier cosa que deseen.



Si tú también eres fan de la muñeca más famosa no te puedes perder esta expo de Barbie en el Museo del Juguete Antiguo México (MUJAM). El MUJAM señala que su exposición temporal te transportará a distintos escenarios entre los que se encuentran concursos de belleza, épocas pop y concursos de belleza. De acuerdo con Joel Diez del equipo de difusión del MUJAM, la exposición de Barbie comenzó el 19 de octubre y estará disponible hasta diciembre de este año (con fecha aún por confirmar), contará con la exhibición de 3 mil muñecas aproximadamente, entre ellas la Barbie con outfit típico mexicano; así como muñecas inspiradas en películas como "El Señor de los Anillos", entre otras igual de particulares. Además te sorprenderás al ver sus transformación a través de los años.



El MUJAM se encuentra en la calle Dr. Olvera #15, colonia Doctores, Ciudad de México y está abierto de lunes a viernes de 9 am a 6 pm, sábados de 9 am a 4 pm y domingos de 10 am a 4 pm. El costo de entrada a la exposición de Barbie este mes es de 50 pesos por persona. El museo abre de lunes a viernes de 9 am a 9 pm, sábados de 9 am a 4 pm y domingo de 10 am a 4 pm.