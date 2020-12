Lo más viral en TikTok México durante 2020

Una de las plataformas que más vio crecer su alcance durante la contingencia sanitaria fue TikTok. Millones de personas encontraron en esta red social de videos cortos la oportunidad de entretenerse o de generar su propio contenido y volverse "famosos". Si quieres saber qué fue lo más viral en México durante 2020 sigue leyendo.

"TikTok es un lugar que une a las personas para encontrar contenido que les brinde alegría e inspiración. También, es un espacio en el que las personas podrán encontrar contenido sin importar sus intereses, lo cual nunca había sido tan importante como en 2020. La pandemia nos llevó a vivir un distanciamiento social que trajo dificultades sociales, incertidumbre y otras circunstancias inesperadas", explicó la empresa a través de un comunicado.

También aseguró que gracias a los millones de usuarios fue posible "encontrar un profundo sentido de comunidad y conexión, especialmente cuando todos estábamos distanciados y en casa. Pese a las dificultades, las personas continuaron inspirándose y mostrando sus talentos, su creatividad y expresión, lo que transformó a los millones de videos en momentos que impactaron en la cultura, impulsaron tendencias, e inspiraron a mucha gente, trayéndonos alegría, risas, celebraciones y lágrimas".

A continuación te dejamos la lista con los videos de los mejores creadores, las tendencias y contenido que en 2020 brindaron alegría e inspiración a los usuarios de TikTok.

Las trends virales de TikTok

Las tendencias que se crean en TikTok pueden volverse virales rápidamente en la plataforma y los mexicanos supieron adoptarlas con entusiasmo en 2020. Una de las tendencias que más llamó la atención en el año fue #MiPan que, los usuarios de Latinoamérica, especialmente los mexicanos, replicaron una y otra vez brindando una dosis de inspiración y carbohidratos a la tendencia.

Si quieres revivir otras tendencias popualres en la plataforma solo prueba buscando #MeMiró (She looked at me); #AhíChallenge; #OhNo; #CantaConCamilo; #imjustakid; #ElPepe;

#WipeltDown; #Papertowelchallenge; o #TampaCurhat.

Estrellas nacientes de TikTok en México

Los creadores de contenido en TikTok son la columna vertebral de la comunidad e inspiran al público. Estos son los mexicanos que destacaron este año gracias a su contenido, único y creativo, en el que demostraron su talento en diferentes ámbitos como la moda, el baile, la comedia y más.

El Rod Contreras, Ralf, Brianda Deyanara, Darian Rojas C, Cain Guzmán, Dan Fuentes, Jimena Jiménez, Orson Padilla, Mexico Cooking Club y Cielo Anais, de esta útimo te dejamos algo de su trabajo.

El soundtrack de México: las canciones favoritas para crear videos

Estas son las canciones que los mexicanos amaron usar este año para contar sus historias.

Sin duda una de las más virales fue Laxed Siren Beat Loop (Savage Love)

Otras muy populares fueron: Tattoo (Remix) - Camilo; Banana - Conkarah (feat Shaggy); Flexin’ Lit Killah y Bizarrap; Ay, Dios mío! - Karol G; Elefante - NK; Dream Girl - Ir Sais ft. Rauw Alejandro; Azul - J Balvin; Qué Maldición - Banda MS; y Parce - Maluma feat. Lenny Tavárez

Conexión TikTok: los videos que ayudaron y animaron a los mexicanos

2020 será recordado como un año que puso a prueba nuestra capacidad para enfrentar nuevos retos y situaciones desconocidas. La gente en nuestro país buscó en TikTok un espacio en el cual pudieran encontrar positividad y buena vibra, además de un mensaje de aliento cuando la situación se volvía un poco más incierta. Desde contenido positivo, promover buenos hábitos de higiene y otros momentos emotivos, nuestra comunidad compartió con la creatividad que nos caracteriza. Estos son algunos de los mejores contenidos que destacaron por mostrar a la comunidad de TikTok México apoyándose mutuamente:

El hasgtag #SanaDistancia fue uno de los más populares:

Otros temas destacados en México fueron: Ponte Cubrebocas; ¿Cómo lavar tus manos correctamente?; Clases online ‘así son…’; ¿Qué personaje eres en la cuarentena?; #QuédateEnCasa; Apoyo al personal médico; ¿Sabes qué actividades te ponen en riesgo?; ¡Gracias a los héroes de la salud!; y El Covid-19 no la detuvo para lucir su vestido de novia

Gastronomía mexicana: las mejores recetas y tips de cocina que nos abrieron el apetito

No tienes que ser un chef profesional para concinar si pones atención a los contenidos sobre comida y bebidas de los usuarios de TikTok México. Sin lugar a dudas, México es reconocido en todo el mundo por su gastronomía, lo cual se reflejó en algunos de los videos más relevantes de esta categoría.

Destacron los videos de Croquetas de queso en casa; El café mágico de TikTok; Burrito de ¿algodón de azúcar?; ¡Pastel de Tiburón!; El drink perfecto; Choco-bombas de malvaviscos; Los mejores "trucos" de comida; Para los amantes de los camarones; Elotes: el snack que nunca falla; y ¡Alitas y Cerveza! que te dejamos a continuación.

Los creadores top de Belleza y estilo mexicanos

En TikTok hay una gran cantidad de creadores de belleza que tienen un impacto impresionante con sus videos tutoriales, consejos para crear un look auténtico y otras formas creativas para cambiar su imagen y obtener un gran estilo. Estos fueron los más destacados del año:

Transformación #sifeasoy

También fueron populares Peinado fácil y rápido; La historia de Medusa; ¡Transformación radical!; Luce unas uñas increíbles; ¡I

Deportes y fitness en TikTok: los creadores que nos ayudan a estar en forma

Los videos de deportes en TikTok son muy populares, y este año debido a la pandemia el ejercicio en casa se volvió una tendencia muy particular. El Covid-19 cambió por completo la forma en la que la gente se ejercita, pero esa no es excusa para no ponerse en forma y estos creadores de contenido están ayudando a inspirar a la comunidad a hacerlo.

Nadar así sumará muchos años a tu vida fue uno de los más vistos con 2.4 millones de me gusta.

También puedes buscar otros contenidos destacados como El rey de la portería… en casa; ¿Qué tan alto puedes escalar?; Parkour extremo (no lo intentes en casa); El Fitness es mejor en pareja ; Dándolo todo con la cuerda; ¡Bien bajado ese balón!; Surfing divertido; ‘Abs challenge’ en dúo; y Este ciclista no tiene ‘espacio’ para errores.

#AprendenEnTikTok

No solo se trata de videos divertidos los usuarios también crearon contenido para compartir conocimiento. "Parte muy importante de la experiencia de utilizar TikTok es que al final te lleves algo de utilidad a tu vida diaria desde tutoriales hasta videos con tips para tomar fotos", señaló TikTok.

Puedes aprender buscando los videos de ¿Cómo tomar las mejores fotos?; La robótica no es cosa de "otro mundo"; Papel reciclado sin desperdiciar agua; ¿Cepillas correctamente tus dientes?; Este sonido salvará a tu celular del agua; Feliz #DiaDelLibro; 3 consejos para jóvenes (#AquíParaTi); Psicología de ventas: tips para vender; ¿Cuál es el cubrebocas más efectivo?

Esto es TikTok: los mejores efectos

Desde unicornios, pasando por cambiar el fondo en el que grabas, hasta clonarte varias veces los efectos son una de las razones por las que esta red social es tan popular. Estos son algunos de los efectos "top" que brindaron alegría a nuestros usuarios:

Ventrílocuo; Túnel del tiempo; Unicornio; Máquina del tiempo; Nueve pantallas; Mega Cabeza; Cara de Sid; Pantalla verde; Color Switch; y el de 5 clones.

Las celebridades reconocidas de México

Ya eran famosos antes de llegar a TikTok, pero también utilizaron la app para divertirse mientras se quedaban en casa durante la pandemia y dieron mucho de qué hablar con su contenido viral. Ahora, además de verlos en las alfombras rojas, son personajes muy habituales en las pantallas de nuestros celulares. Las siguientes celebridades se "robaron el show", con sus videos divertidos y creativos, en TikTok durante 2020.

La reina fue Erika Buenfil

También destacaron JuanPa Zurita; Franco Escamilla; Carolina Díaz; Renata Notni; Vadhir Derbez; Fernando Lozada (Acapulco Shore); Michelle Rodríguez (Michihart); Natalia Juárez; y Angelique Boyer

Los artistas favoritos en México

TikTok se ha convertido en un terreno fértil para cosechar nuevos éxitos musicales. Aquí fue donde muchos cantantes encontraron la ventana perfecta para promover sus canciones y hacerlos virales, además de llegar a nuevas audiencias, interactuar con sus fans a través de videos cortos y clips de sus lanzamientos, así como compartir momentos detrás de escena. Los siguientes artistas destacaron en TikTok por su creatividad y conexión con sus fans, por lo que están entre los artistas populares de nuestra comunidad en México.

Camilo; J Balvin; Sebastian Yatra; Karol G; Danna Paola; Thalia; Ángela Aguilar; Edwin Luna; TINI y MR Zeo.