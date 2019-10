Lo más importante es la familia: Carmen Salinas

CIUDAD DE MÉXICO.- A sus recién cumplidos 80 años, Carmen Salinas goza de una salud envidiable y sobre todo de una memoria prodigiosa, con tantas andanzas y experiencias en su vida, aún mantiene vívidamente el recuerdo de sus primero años, del día que descubrió su amor por los escenarios y sobre todo atesora lo que para ella es lo más importante: su familia.



Un día en la vida de Carmen se divide entre el teatro, foros de televisión y sus negocios, pero cuando de noche llega a casa, la actriz —literalmente— descansa en su hogar.



No sólo porque es el lugar que adquirió con su trabajo, sino por que duerme en la misma cama que la vio nacer, así, Carmen aunque ya no vive en el Torreón que la vio nacer un 5 de octubre de 1939, es lo que la mantiene cerca de su origen, sus recuerdos y su madre.



"Me llevaba bien con mis padres, recuerdo que el único medio de comunicación de niña era el radio y les pedía permiso para escucharlo y nos decían que primero teníamos que hacer nuestras obligaciones. Recuerdo la estufa de petróleo, las comidas deliciosas. Yo duermo en la recamara que era de mi madre, porque esa era la recámara en la que nacimos nosotros, antes no se ocupaba eso de ir a hospitales, la comadrona ayudaba a nacer a los niños", relató Salinas a EL UNIVERSAL.



Carmen además de atesorar sus días en casa, recuerda la calle en la que vivió, la escuela a las que asistía y el día en el que supo que quería estar sobre los escenarios.



"Cuando estaba en la primaria fue cuando iba a los concursos de aficionados y desde los ocho años ganaba los concursos que se llamaban "Noches de arte y fortuna" y me daban 100 pesos. Mi madre pagaba 25 de renta. A los nueve años mis padres se separan, vivimos en una vecindad yu lo que ganaba siempre se lo daba a mi madre. Recuerdo que en esa época le dije a mi madre, "cuando sea grande la voy a comprar y se la voy a regalar a todos los que viven aquí", tristemente no alcance a cumplir ese deseo", recordó.



Aunque esa promesa no pudo ser cumplida, Salinas dice que su trabajo le permitió ayudar a sus siete hermanos, a algunos les compró sus casas, a otros los ayudó a remodelarlas y actualmente a algunos sobrinos y nietos trabajan con ella, porque dice si a ella le va bien a su familia también.



"Me gusta la unión familiar y claro que tengo muchos defectos y a veces los regaño y todo pero tengo un gran respeto por toda mi familia. Nunca he tenido vicios y eso me da tranquilidad y salud, llevo una vida muy con mucho trabajo. Mucha gente cuando pierde a un ser querido se refugia en los vicios, yo me refugié en el trabajo. Cuando se pierde a un hijo o a los padres es la tristeza más grande. A todos nos duele la partida de un ser querido y a mí se me han ido mis padres y varios hermanos, mi hijo y hasta un bisnieto", dijo.



Si bien hoy su vida se enfoca en el teatro, la tv y el cine, Carmen dijo que sus famosas imitaciones —aquellas con las que cobró popularidad en los 70 y 80— las sepultó el día que también le dio el último adiós a su hijo Pedro Plascencia, quien murió a los 37 años.

"No volví a hacer imitaciones desde que murió mi hijo, no quise hace porque él era el arreglista. Al inicio me proponían que las hiciera, pero mi hijo cumplió 25 años de haberse ido y cuando él muere ya no pude hacerlas. Para mí era muy traumático que otro director estuviera dirigiendo la música de mi hijo, él transcribió de una forma fidedigna", añadió.