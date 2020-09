¡Lo hará de nuevo! Alicia Machado posará para Playboy

TIJUANA, BC.- De nueva cuenta los encantos de Alicia Machado podrán ser apreciados, pues la venezolana posará para la revista del conejito.

Celebrando este 2020, 25 años de su coronación como Miss Universo, Machado anunció en una entrevista con Ismael Cala, en la cadena norteamericana MegaTV, que pronto volverá a posar desnuda para la revista Playboy.

"Voy a volver a posar desnuda en Playboy. Me están invitando. Walter Mercado me dijo que a los cuarenta y cinco años me iba a pasar algo especial".

"Ahora tengo cuarenta y dos años biológicos, cumplo cuarenta y tres en diciembre, pero mentalmente me siento como de ochenta, porque he vivido intensamente", afirmó la Miss Universo 1996.

Además dijo estar libre en el amor, por lo que la pueden encontrar en una de las aplicaciones para encontrar pareja.

"Estoy en Tinder, así que me pueden enviar sus solicitudes", puntualizó, "Me escriben diciéndome que por qué uso la foto de Alicia Machado. Nadie cree que soy yo".