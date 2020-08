¡Llorando! Tania Ruiz muestra su ritual paranormal con "ángeles"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tania Ruiz provocó gran controversia en redes sociales tras dar a conocer un evento paranormal que sucedió en su casa mientras se encontraba realizando un ritual.

La novia de Enrique Peña Nieto compartió con sus más de 420 mil seguidores la sesión llamada “Hospedando en tu casa ángeles y arcángeles”, en la cual colocó flores blancas de varios tipos, velas del mismo color, incienso y una manzana verde, para darles la bienvenida.

Sin embargo, no imaginó que su ofrenda experimentaría un evento considerado paranormal, pues tanto la manzana como las hojas verdes de los tallos de las flores comenzaron a moverse sin alguna razón aparente.

Ante este escenario, la modelo tomó inmediatamente su celular y grabó el momento. Visiblemente conmovida, y a punto de soltar algunas lágrimas, Tania comenzó a decir: “vean como se mueven. Vean, vean”,

Posteriormente, la pareja del ex mandatario mexicano tomó su cámara en modo de selfie para capturar el sorprendente momento expresando: “Siempre he tenido mucha fe toda mi vida. No paro de llorar. Gracias Dios. Gracias ángeles y arcángeles y gracias vida”.

Sin embargo, no todos han recibido de la mejor manera estas imágenes, pues mientras unos indican que esas no son cosas de Dios sino de demonios, otros se han burlando, porque consideran que todo es un invento de la modelo.

Por otro lado, cabe señalar que aunque los rumores sobre un posible rompimiento entre Peña Nieto y Ruiz son cada día más fuertes, ni la modelo ni el político han salido a aclarar esta situación.