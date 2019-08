¡Llaman 'prostituta barata' a Ivonne Montero!

CIUDAD DE MÉXICO.- Ivonne Montero fue entrevistada por el programa ‘De Primera Mano’ donde reveló que un Diputado de Costa Rica la había llamado "prostituta barata".

La actriz contó cómo era que había florecido su relación: "Estuve saliendo con un hombre que se llama Pablo Heriberto Abarca Mora. Es un diputado y presidente de la comisión de turismo de allá. Cada año voy a Costa Rica. En uno de los viajes él se presentó, me estuvo escribiendo, me estuvo buscando", señaló la actriz.

La famosa comentó que conforme avanzaba el tiempo, la relación entre ellos se iba fortaleciendo. El problema comenzó cuando él se dirigió hacia ella de una manera despectiva.

"Iba muy formal el asunto. Llegó un momento en que el señor me hizo un comentario bastante desagradable: acabo de ver una foto tuya con las piernas cruzadas y para preguntarte a qué hora las abres. Es ofensivo y en el momento le dije que no me parecía gracioso", comentó.

Montero señala que el diputado comenzaba a sentirse incómodo de que lo vincularan con ella, pues sentía que era malo para su reputación debido que ella había aparecido en una revista para hombres.

"Cuando regreso a México me escribe alterado para ponernos de acuerdo en qué vamos a decir. Yo salí en Playboy, pero no soy una exconejita, que es lo que allá creen que soy. El señor comenzó a decir que yo era una prostituta barata y que yo le estaba rogando".

La actriz dijo que tras ser insultada le respondió: "¿Tú crees que soy eso? Ok, soy eso, pero no barata. Me tienes que pagar 10 mil dólares si quieres que yo me calle todo lo que vivimos'. Evidentemente el señor no pagó nada", finalizó Montero, señalando que no se encontraba bien económicamente.