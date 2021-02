Llama Bam Margera a boicotear la película 'Jackass 4'

CIUDAD DE MÉXICO.- "¿A quién diablos le importa si estoy borracho como el infierno? Jackass me ha hecho pasar un infierno sobre ruedas durante un año y medio", expresó el actor Bam Margera en un video que colgó en redes sociales, luego de que quedara fuera de la película "Jackass 4", la cual llamó a boicotear.

El actor no participará en la cinta a petición de sus compañeros debido a problemas de consumo de alcohol y drogas.

Según relató en el video, todos los días tenía que realizarse pruebas de alcoholemia, muestras de orina, y tomar antidepresivos por obligación de Paramount Pictures.

Asimismo fue obligado a pagar por los terapeutas a los que le hicieron asistir.

"Les escribí muchas ideas, y si no estoy en la película y ellos usan mis ideas, ¿cómo crees que me hará sentir? Lo último que quiero hacer es estar en una sala de audiencias con [el director] Jeff Tremaine, lo amo. Pero joder, hombre, ¿no estoy en Jackass 4?", expresó incrédulo el también skater profesional de 41 años.

"Si alguien se preocupa por mí, no vayan a ver su película, porque haré mi propia película, maldita sea, y será mucho mejor si solo me mandan un dólar por Venmo" dijo.

"Jackass lo era todo para mi", remató en el video que minutos después retiró.

Bam Margera, que apareció en cintas como "Jackass: The Movie", "Jackass Number Two" y "Jackass 3D", confesó sentirse muy triste por no participar en la cinta, y pidió apoyo de la gente para "competor" con "Jackass 4".