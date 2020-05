Lizbeth Rodríguez estrena romance y presenta a su novio

MÉXICO.- La conductora Lizbeth Rodríguez ha estado envuelta en varios escándalos, al ser parte de la cadena de entretenimiento Badabun, protagonizó varias polémicas.

Hace unos meses, Lizbeth mantuvo una relación con su compañero Tavo Betancourt con quien terminó, según que usuarios asegura, porque ella estaba comenzando a salir con el CEO de dicha empresa.

Por medio de un vídeo, la pareja anunció su noviazgo en el cual él aclaró que no es CEO de Badabun, nunca lo ha sido y nunca lo será.

“Soy Esteban Villagómez, a lo mejor me conocen a lo mejor no. No soy el CEO de Badabum, nunca fui el CEO de Badabum y nunca seré el CEO DE Badabum y estamos preparando algo muy especial para Liz. Estamos en la isla Santa Isabel, en Nayarit, en México”, explicó.

Los enamorados anunciaron que además de ser novios emprenderán un nuevo proyecto juntos.

Esteban ha trabajado en empresas como Grupo Modelo, Universal Pictures, Warner Music, Telcel, Cicle K, entre otras.

Con información de Infobae.