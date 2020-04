Lizbeth Rodríguez dice que Juan de Dios Pantoja engaña a Kimberly Loaiza con Kevin Achutegui

CIUDAD DE MÉXICO.-Lizbeth Rodríguez, la famosa conductora de "Exponiendo infieles", y sus excompañeros de trabajo se han vuelto tendencia en Twitter porque Lizbeth mostró supuestas pruebas de que el cantante Juan de Dios Pantoja engaña a su novia Kimberly Loaiza con el youtuber Kevin Achutegui.

Todo empezó cuando Juan de Dios subió un video a su canal de YouTube en el cual los youtubers Alex Flores y Kevin Achutegui se burlan de Lizbeth Rodríguez y Tavo Betancourt.

Después de unas horas, a través de su cuenta oficial de Twitter, Lizbeth Rodrguez aseguró que tenía pruebas de la relación amorosa que mantenían en secreto Juan de Dios Pantoja y Kevin Achutegui, a lo que Tavo Betancourt confirmo estas declaraciones en su Instagram.

Es el Juan, se ve por el usó de palabras en mayúscula pic.twitter.com/ZGCIGUHpCj — Ale���� (@_AleG1_) April 17, 2020

Juan de Dios Pantoja no se quedó callado y subió una conversación a Twitter con Lizbeth en la cual le pide que muestre pruebas de la supuesta infidelidad y jura por su hija Kima que él jamás ha tenido algo más que una amistad con Achutegui.

A esto el intérprete de "Me Fascina" le pidió pruebas a Lizbeth y prometió que si las tenía cerraba su canal y le regalaba su camioneta ya que él estaba seguro que todo era una mentira, a lo que la youtuber no tardo en subir una conversación de ella con Kevin Achutegui en la cual le confiesa haber tenido una relación con Pantoja y agrega no aguantar a Kimberly Loaiza por mustia.