Lizbeth Rodríguez: Sorprende en Instagram con atrevida sesión de fotos

Ciudad de México.- Lizbeth Rodríguez se destaca como modelo e influencer originaria de Tijuana. Hace más de cinco años, alcanzó la fama a través del programa "Exponiendo Infieles" de Badabun, el cual se convirtió en un fenómeno en las redes sociales. Gracias a esto, logró ganar reconocimiento en toda Latinoamérica. Su célebre frase "Amigos, ¿Ustedes son pareja?" se hizo famosa, desafiando a los participantes a permitirle revisar sus teléfonos móviles para descubrir su lealtad en la relación.

En la actualidad, Lizbeth Rodríguez ha dado un paso hacia la exploración de nuevas plataformas como OnlyFans.

Es que yo dije: ¿Cómo que la cajera, la maestra, la tía se está haciendo millonaria? ¿Cómo que hay unos millones aquí que yo estoy desperdiciando? Vénganse para acá. Como yo no le debo explicaciones a nadie, como me amo, me quiero, disfruto quién soy y aparte es una manera de acercarte con tus fans", explicó la famosa en una entrevista.