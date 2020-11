¡Livia Brito fue acusada de ladrona! Se habría robado un iphone y dos Rolex

CIUDAD DE MÉXICO.- Livia Brito vuelve a ser protagonista de otro escándalo en la farándula de México, pues luego de haber golpeado a un fotógrafo en Cancún, ahora es acusada de ladrona.

El periodista Gustavo Gabriel relató que la actriz cubana fue acusada de haber robado un celular iPhone y dos relojes de marca Rolex que no eran de su propiedad.

Esta información la dio a través del programa “Fórmula Espectacular”, donde dijo que la persona que le contó esta información no sabía que él era reportero.

Un amigo me contó una historia que me costó creer, él no sabía que yo era reportero y comenzó a hablar de que le habían robado un iPhone, que había sido una actriz, y yo dije pero, ¿cómo una actriz? ‘Si, un día salimos’, me contó y ‘después de vernos, bye, desapareció mi iPhone”, narró Gabriel.

Según relató, esta persona habría buscado a Livia para que le devolviera el teléfono con valor de 20 mil pesos, pero ella no respondió ninguna llamada.

Y eso no es todo, pues al parecer esta no sería la primera vez que Livia habría robado algo que no es de su propiedad, y esta vez, al actor Salvador Zerboni con quien mantuvo una relación amorosa.

“Una persona de otro circulo social me contó que a Salvador Zerboni, Livia Brito le robó dos Rolex”, relató.

Hasta el momento, Livia Brito o Salvador Zerboni no han confirmado esta información que ya tomó fuerza en las redes sociales.