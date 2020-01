A continuación la lista de ganadores de los premios Grammy, que se entregaron el domingo en Los Ángeles:

Album del año: “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Billie Eilish.

Grabación del año: “Bad Guy”, Billie Eilish.

Canción del año (premio a los compositores): “Bad Guy”, Billie Eilish y Finneas O’Connell.

Mejor nuevo artista: Billie Eilish.

Mejor álbum pop vocal: “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Billie Eilish.

Mejor interpretación pop solista: “Truth Hurts”, Lizzo.

Mejor interpretación pop de un dúo o grupo: “Old Town Road”, Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.

Mejor álbum de pop vocal tradicional: “Look Now”, Elvis Costello & The Imposters.

Mejor álbum de R&B: “Ventura”, Anderson .Paak.

Méjor álbum urbano contemporáneo: “Cuz I Love You”, Lizzo.

Mejor canción de R&B: “Say So”, PJ Morton con JoJo.

Mejor interpretación de R&B tradicional: “Jerome”, Lizzo.

Por The Associated Press

Esperanza Spalding recibe el Grammy al mejor álbum de jazz vocal por "12 Little Spells", el domingo 26 de enero del 2020 en Los Angeles.

Mejor interpretación de R&B: “Come Home”, Anderson .Paak con Andre 3000.

Mejor canción de rock: “This Land”, Gary Clark, Jr.

Mejor interpretación de rock: “This Land”, Gary Clark, Jr.

Mejor álbum de blues contemporáneo: “This Land”, Gary Clark, Jr.

Mejor álbum de rock: “Social Cues”, Cage the Elephant.

Mejor álbum hablado: “Becoming”, Michelle Obama.

Mejor álbum de comedia: “Sticks & Stones”, Dave Chappelle.

Mejor interpretación de raíces americanas: “Saint Honesty”, Sara Bareilles.

Mejor álbum de música alternativa: “Father of the Bride”, Vampire Weekend.

Mejor película musical: “Homecoming”, Beyonce.

Mejor álbum country: “While I’m Livin’”, Tanya Tucker.

Mejor canción country: “Bring My Flowers Now”, Tanya Tucker.

Mejor interpretación country solista: “Ride Me Back Home”, Willie Nelson.

Mejor interpretación country de un dúo o grupo: “Speechless”, Dan + Shay.

Mejor álbum de rap: “Igor”, Tyler, The Creator.

Mejor canción de rap: “A Lot”, 21 Savage con J. Cole.

Mejor interpretación de rap: “Racks in the Middle”, Nipsey Hussle con Roddy Ricch & Hit-Boy.

Mejor interpretación de rap/cantada: “Higher”, DJ Khaled con Nipsey Hussle y John Legend.

Mejor álbum de música teatral: “Hadestown”.

Mejor interpretación de metal: “7empest”, Tool.

Mejor álbum de world music: “Celia”, Angelique Kidjo.

Mejor álbum de raíces góspel: “Testimony”, Gloria Gaynor.

Mejor video musical: “Old Town Road (Official Movie)”, Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.

Mejor album de música dance/electrónica: “No Geography”, Chemical Brothers.

Mejor grabación dance: “Got to Keep On”, Chemical Brothers.

Mejor álbum instrumental contemporáneo: “Mettavolution”, Rodrigo y Gabriela.

Mejor álbum de jazz vocal: “12 Little Spells”, Esperanza Spalding.

Mejor álbum de jazz latino: Chick Corea & The Spanish Heart Band, “Antidote”.

Mejor álbum de pop latino: “#ELDISCO”, Alejandro Sanz.

Mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina: “El mal querer”, Rosalía.

Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): Mariachi Los Camperos, “De ayer para siempre”.

Mejor álbum de música tropical (EMPATE): Marc Anthony, “Opus”; Aymée Nuviola, “A Journey Through Cuban Music”.

Mejor álbum de reggae: “Rapture”, Koffee.

Mejor álbum folk: “Patty Griffin”, Patty Griffin.

Mejor empaque: “Chris Cornell”, Chris Cornell.

Mejor banda sonora compilación para medio visual: “A Star is Born”.

Mejor canción escrita para un medio visual: “I’ll Never Love Again”, Lady Gaga y Bradley Cooper.

Mejor banda sonora original para un medio visual: “Chernobyl”, Hildur Guðnadóttir.

Mejor ingeniería: “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Billie Eilish.

Mejor interpretación/canción góspel: “Love Theory”, Kirk Franklin.

Mejor álbum góspel: “Long Live Love,” Kirk Franklin.

Mejor grabación de ópera: “Picker: Fantastic Mr. Fox”.

