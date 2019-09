Lista de ganadores de la 76 edición del Festival de cine de Venecia

Venecia (talia

La película "Joker" dirigida por Todd Phillips ganó hoy el León de Oro de la 76 edición de la Mostra de Venecia.

Este es el palmarés completo del jurado, presidido por la argentina Lucrecia Martel, en su principal sección competitiva.

Sección oficial

León de Oro: "Joker" de Todd Phillips

León de Plata al mejor director: Roy Andersson por "About endlessness"

Gran Premio del Jurado: "J'accuse" de Roman Polanski

Premio Especial del Jurado: "La mafia non è più quella di una volta" de Franco Maresco

Copa Volpi a la mejor actriz: Ariane Ascaride por "Gloria Mundi"

Copa Volpi al mejor actor: Luca Marinelli por "Martin Eden"

Mejor guion: "Nº7 Cherry Lane" de Yonfan

Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Toby Wallace por "Babyteeth"

Horizontes

Mejor filme: "Atlantis" de Valentyn Vasyanovych

Mejor dirección: Théo Court por "Blanco en blanco"

Premio especial del jurado: "Verdict" de Raymund Ribay Gutierrez

Mejor interpretación femenina: Marta Nieto por "Madre"

Mejor interpretación masculina: Sami Bouajilla por "Un fils"

Mejor guion: "Revenir" de Jessica Palud

Mejor cortometraje: "Darling" de Saim Sadiq

Otros premios

Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: "You Will Die at 20" de Amjad Abu Alala

Premio a la mejor película de realidad virtual: "The Key" de Celine Tricart.

Premio a la mejor experiencia en realidad virtual: "A Linho" de Ricardo Laganaro.

Premio a la mejor historia de realidad virtual: "Daughters of Chibok" de Joel Kachi Benson.

Mejor documental sobre el cine: "Babenco - Alguém tem que ouvir o coraçao e dizer: Parou", de Barbára Paz.

Mejor restauración: "Extase", Gustav Machatý.