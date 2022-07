Lisardo demuestra su inocencia tras denuncia de su ex por violencia doméstica

Ciudad de México.- Luego de una denuncia en su contra por agresión el pasado mes de febrero, Lisardo reveló que fue declarado inocente.

El actor había sido señalado pública y legalmente por su ex pareja Pamela Rodríguez, de 25 años.

El artista español con nacionalidad mexicana fue cuestionado sobre el caso, durante su más reciente encuentro con la prensa y mostrando su incomodidad respondió:

Lisardo asegura que es inocente

Olvídalo por completo, es un chisme, es una estupidez, yo tengo ya mi resolución, soy totalmente inocente y es lo único que puedo decir, no hay nada qué hablar”.

Al ser cuestionado sobre si las declaraciones de Pamela lo afectaron, el actor de 51 años dijo: “Sí, me afectan las calumnias, las mentiras, ciertos periodistas que dan por hecho antes de preguntar, y esas cosas, pero así es el mundo en el que vivimos, o sea, hay que afrontarlo con dignidad”.

Por otra parte, el artista aseguró que Lisset siempre lo apoyó porque sabe el tipo de persona que es. “Me conoce perfectamente, soy el padre de su hija y sabe perfectamente que soy incapaz de tocar, no a una mujer, a nadie, a no ser que tenga que defenderme”.

Fotos: Agencia México

Lisardo se niega a hablar sobre falsas acusaciones de violencia

Asimismo, Lisardo prefirió no hacer declaraciones sobre las mujeres que emplean la violencia de género para levantar falsos en contra de los hombres.

“Es muy delicado porque la mujer ha sido sometida durante muchísimos años, y yo no me puedo permitir hablar de eso porque estoy en el lado contrario. Yo defiendo a la mujer, tengo madre, hija, me ha tocado pura mujer en mi vida y yo no puedo meter más cizaña en eso”, externó.

Finalmente, el intérprete aseguró que no procederá legalmente contra Pamela, pues su interés solo era que se supiera la verdad.

“Me estoy defendiendo nada más, pero ya salió la declaración de que no pasa nada. No me voy a meter en esas cosas, tengo muchas que hacer, trabajar, no, no”, declaró.