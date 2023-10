Libro de Paris Hilton podría convertirse en serie

TIJUANA.- Información del medio Deadline, ha compartido que la A24 ha adquirido los derechos del libro de Paris Hilton para adaptarlo a una serie de televisión.

Los productores serían la compañía de entretenimiento de Hilton, 11:11 Media, Lewellen Pictures de Dakota y Elle Fanning; y Middle Child Pictures de David Bernard. Hasta el momento no se han anunciado escritores.

´Paris The Memoir´ es el libro de la celebridad que fue publicado a principios de año y en el se menciona su crecimiento en la cultura pop, branding y su batalla con TDAH.

Como descripción de sus memorias, Paris escribió:

Escribí este libro en un esfuerzo por comprender mi lugar en un momento decisivo: el renacimiento de la tecnología, la era de los influencers. También escribí este libro para que el mundo supiera quién soy hoy. Me concentré en aspectos clave de mi vida que me llevaron a aquello de lo que estoy más orgullosa: cómo me quitaron el poder y cómo lo recuperé, cómo construí un negocio próspero, un matrimonio y una familia. Hay muchas personas jóvenes que necesitan escuchar esta historia. No quiero que aprendan de mis errores, quiero que dejen de odiarse por los suyos.¨