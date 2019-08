¡Liam Hemsworth solicita divorcio a Miley Cyrus!

LOS ÁNGELES, California.- Liam Hemsworth es quien está dando el primer paso para disolver su matrimonio, pues el actor ya acudió a solicitar el divorcio de Miley Cyrus.

La estrella presentó documentos legales en Los Ángeles citando el estándar: "diferencias irreconciliables".

Según información de TMZ, fuentes cercanas a la ex pareja, señalan que Liam y Miley tuvieron un acuerdo prenupcial, manteniendo sus ganancias separadas durante el matrimonio, por lo que no habrá una pelea por dinero. Y, dado que no hay niños, el divorcio será fácil.

Cyrus y Hemsworth anunciaron su separación el 10 de agosto, después de menos de un año de matrimonio. Liam solo quiere seguir adelante.

Recordemos que un día antes de informarle al mundo sobre su separación, Miley fue vista besándose con su amiga de toda la vida, Kaitlynn Carter, en el lago de Como en Italia. Hubo acusaciones de infidelidad, aunque parecía que la pareja se había separado meses antes.

Fuentes señalan afirman que, a pesar de las apariencias, Miley había hecho propuestas diciendo que quería trabajar en el matrimonio, pero Liam estaba firme en que todo había terminado. Se nos dice que el hecho es que los seres queridos de Liam dijeron que estaría "loco" si lo volviera a intentar.