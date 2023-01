Lety Calderón recuerda que Yadhira Carrillo fue la tercera en discordia de su relación

Ciudad de México.- Leticia Calderón, una más en la lista del Club de mujeres engañadas, señaló que la tercera en discordia en su matrimonio con Juan Collado fue Yadhira Carrillo.

A pesar de que Yadhira ha negado esta situación, Calderón contó: La historia se la contaron mal a ella, pero es un tema que no quiero tratar, ya lo hemos platicado cien mil millones de veces, el tiempo me ha dado la razón, y las pruebas ahí están, conversaciones, yo conocí su casa donde vivía antes. A mí me dieron otra versión, que era una casa para ver a políticos […] finalmente era una casa que ahí se veían, de hecho, la entrada está bastante resbalosa”.

Posteriormente, Leticia expresó para diferentes medios que, aunque ya perdonó esta infidelidad, aún no la borra de su mente.

Una cosa es que lo hayas superado y otra cosa es que hayas olvidado, no puedes borrar el paso del tiempo porque pasó lo que viviste, lo que sentiste, lo que sufriste ahí está, está tatuado en el corazón. Yo facturo, por ejemplo”

Dijo entre risas haciendo alusión al sencillo de Shak.

Sobre sus hijos

Con relación a que el padre de sus hijos presuntamente quedó fuera de la acusación que tenía por desvío de dinero, Lety manifestó: “El proceso como tal no lo sigo, no tengo la menor idea”.

Finalmente, Calderón habló de sus hijos, sobre todo Luciano, quien está a punto de cumplir 19 años y para festejarlo le pidió algo muy especial.

“Quiere ir al table dance, pero ya sabe que no puedo llevarlo, yo no lo puedo llevar, yo encantada de la vida, yo he dicho que sí, yo quiero que viva esa experiencia”, contó la actriz.