Leticia Calderón presume que sus hijos la felicitan en el Día del Padre

CDMX.- Leticia Calderón confesó que sus hijos Luciano y Carlo, producto de su relación con Juan Collado, la felicitan a ella por el Día del Padre, aunque hace pocos días Yadhira Carrillo, actual pareja de Collado, asegurara que su marido mantiene una gran relación con los jóvenes.

Tras enviar felicitaciones a su padre Mario Calderón, la actriz mexicana destacó que sus hijos la felicitaron en esta fecha tan especial.

Siempre me felicitan y me dan las gracias… inconscientemente me dan las gracias… pues es que soy muy padre, soy una madre muy padre”, dijo en entrevista para el programa Hoy.