Leticia Calderón desmiente a Yadhira Carrillo dice que no llegó 'morada' al hospital

Ciudad de México.- Leticia Calderón rompió el silencio luego de que Yadhira Carrillo revelara ante distintos medios de comunicación que la vida de la ex de su esposo Juan Collado estuvo muy grave tras su contagio de Covid-19.

Durante la entrevista que concedió al programa ‘De Primera Mano’, Lety no tomó a mal que Yadhira haya hablado sobre ella, y al ser cuestionada sobre qué opinaba de la actitud de la actual esposa del padre de sus hijos, la actriz dijo:

“Está bien… si le preguntan por mi ella va a contestar, es una mujer educada y supongo que si le preguntan va a contestar, punto, y si no sabe pues dirá no sé”.

Sin embargo, al enterarse que Carrillo aseguró que había llegado “morada” al hospital debido a las complicaciones que le produjo el coronavirus, la villana de la telenovela Imperio de Mentiras negó tajantemente esta información.

“Ay no, no, para nada, no llegué con ese tipo de oxigenación, te digo, a veces tenía 90, 88, entonces fue lo que la doctora dijo que no le gustaba, porque no estaba pareja, y tienes que tener 90, a veces bajaba a 82 y a veces subía a 93. pero no morada, ya cayendo no, afortunadamente nunca estuve en ese sentido”.

Previo a estas declaraciones, Calderón confesó que por recomendación de una doctora fue que decidió internarse en una clínica.

“Yo estaba en casa realmente sin grandes síntomas, la doctora que me estaba tratando me estaba checando mi oxigenación, yo francamente me sentía bien, pero de repente tenía 84, 86, 82, de oxigenación, yo tenía oxígeno aquí en casa, y de repente me dijo no, necesito que busquemos una cama (de hospital) porque eso no está bien, y no subía la oxigenación […] le hablé a Juanito y a Mary y me hicieron el favor de movilizarme y ayudarme a conseguir una cama, que bendito Dios pude conseguir”, explicó.

Sobre cómo la pasaron sus hijos en esos momentos, la artista contó: “No fueron buenos días para ellos, afortunadamente, aunque son positivos no tuvieron síntomas, y se quedaron aquí con mi mami, mi mami también se quedó al tanto de ellos, pero Luciano que es el más sensible decía ‘no quiero que mi mamá se muera’, afortunadamente me lleve mi celular y estuve en contacto con ellos y nunca perdimos contacto”.

Por último, Leticia confirmó que aún batalla con las secuelas de su contagio. “Sigo con la neumonía, ya estoy oxigenando mucho mejor, en las tardes ya me pongo el oxígeno, que ya es muy poco lo que estoy usando, estoy haciendo ejercicio para reforzar los pulmones, todavía no me dejan hacer ejercicio, estoy alimentándome bien y tomando vitaminas y solamente una medicina para la tos”.