Leonardo y Sandra Echeverría mantienen buena relación tras separación

Ciudad de México.- Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne confirmaron que, pese a que hicieron todo lo que estaba en sus manos para rescatar su matrimonio, luego de haberse separado por más de siete meses, llegaron a la conclusión de tomar caminos apartados en el aspecto sentimental.

En este sentido, el líder y vocalista del grupo Fobia manifestó que mantiene una buena relación con la madre de su hijo menor, aunque explicó que, como toda ruptura, algunos aspectos han sido complicados.

Sí, muy bien todo… no es fácil, no estoy diciendo que esto sea un cuento de hadas, es lo que es, hay cosas que son negociaciones, hay cosas que se acordaron, el chiste es que el equipo gane, ¿sabes?, que todo mundo esté bien, sobre todo los niños”

Explicó a los reporteros que acudieron a la función de presa de la obra Vaselina Timbiriche .

Problemas en privado

Posteriormente, Leonardo subrayó: “y si hay algún problema se discute en privado y se resuelve, por eso que siempre nos ven bien, porque resolvemos las cosas en privado y yo comunico las cosas que van pasando, pero no tengo tampoco certeza de qué va a pasar, pero estamos bien y eso es lo importante, y que Andrés esté bien, el bienestar común prevalece”.

Finalmente, el rockero alabó a la cantante y actriz, asegurando que solo tendrá buenas palabras para la mujer con la que compartió parte de su vida.

“No, claro que no, yo solo tengo que decir cosas buenas de Sandra, además estoy seguro de que vamos a estar mucho menor así, ella es mega talentosa y mega trabajadora, siempre va a tener éxito, le deseo lo mejor siempre, no tengo nada malo qué decir, simplemente es una relación que no funcionó”, expuso antes de retirarse del lugar.