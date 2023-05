Leonardo de Lozanne sustituirá a Jorge "El Burro" Van Rankin en "Miembros al aire"

Hermosillo, Sonora.- Hace unos días, Jorge "El Burro" Van Rankin anunció en redes sociales que había sido despedido de "Miembros al Aire" en un pasillo de Televisa, sin darle ninguna explicación y de manera "desagradable". La noticia causó un gran revuelo para todos los seguidores del programa, ya que el reconocido conductor formó parte de él durante 14 años.

En respuesta a las acusaciones, el productor de Miembros al Aire, Lalo Suárez, habló en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, desmintiendo las declaraciones realizadas por el ex presentador. Suárez explicó que la decisión fue tomada por él debido a que la empresa le pidió que realizara varios cambios, y eso fue lo que hizo.

Me pidió la empresa que hiciera cambios en Miembros al Aire y así se hicieron, nada más, cómo se han hecho siempre, no pasa nada". Fueron sus breves explicaciones.

En lo que se refiere al inadecuado lugar y la manera desagradable de realizar el despido, el productor afirmó lo siguiente:

Me pidieron hablar con él, yo le marqué para verlo, un día antes no pudo y ayer llegó al foro y pues no había otro lugar más privado que dentro del foro para hablar con él", finalizó.