Leonardo García le responde a inmobiliaria que lo desalojó y exige justicia

Ciudad de México.- Leonardo García respondió al comunicado que dio la inmobiliaria que supuestamente lo defraudó, ya que según lo publicado, el lunes fue desalojado el artista de su departamento.

Leonardo denunció cómo se encontraba en el inmueble cuando las autoridades irrumpieron en su puerta para sacarlo del lugar, por lo que el abogado Pablo Vizcaíno señaló que el Tribunal Superior de Justicia dictó una sentencia que obliga a Leo a pagar una cifra millonaria por el uso del inmueble.

Con dicho escenario, García usó sus redes para lanzar una respuesta y aseverar que no ha cometido ninguna infracción para quedarse con el lugar donde ha vivido varios años.

Estaba yo esperando para llegar a un acuerdo, como lo hace la gente decente y nunca lo tuve, entonces yo obré bien, yo traté de llegar a un acuerdo como se dijo desde un principio. El departamento tuve que limpiarlo durante años de toda el agua que nos caía, todos los coches inundados y nada más pedíamos que la inmobiliaria nos ayudara a no parchar, a arreglar las cosas que estaban mal hechas y recontra mal hechas”

Explicó.

Respuesta favorable

Debido a que no encontró una respuesta favorable de la contraparte, es que el artista de 50 años reveló que el próximo lunes realizará una marcha a las afueras del inmueble del que fue desalojado.

“Yo quiero ver si ustedes están durmiendo y les caen ríos de agua y tú tienes que limpiarlo y arreglarlo, se deslindaron y nosotros tuvimos que pagar para que no se cayera ese inmueble, entonces no estarían molestos de que no les den la cara de algo que les vendieron que pareciera que es papel”, externó molesto Leonardo.

Finalmente, el histrión subrayó: “Que se haga justicia, yo trabajé toda mi vida para tener un hogar, una casa que no fuera de papel, pagué algo que fuera bueno, yo creí en ellos, yo les creí que iban a arreglar y nos dejaron abandonados… No es hacer un pleitazo, es nada más lo justo, eso es lo que estábamos pidiendo todos los inquilinos que vivíamos en este edificio, no fui el único, fuimos casi todos”