Leonardo DiCaprio ocultó un vicio a su madre por varios años

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más exitosos de los últimos tiempos gracias a su talento y activismo ambiental.

Sin embargo, en 1994 vivió un momento que pudo meterlo en problemas con su familia debido a que fue fotografiado en un momento incómodo.

De acuerdo a una entrevista que el reportero Steve Eichner concedió al diario "The New York Post", el protagonista de películas como "Titanic", "El renacido" y "El lobo de Wall Street" se acercó a él para pedirle de favor que no publicara una foto en donde salía junto a Johnny Depp en un comercio de tabaco y dulces.

"Leo se acercó a mí, me dio un toquecito en el hombro y dijo '¿Me podrías hacer un favor y no usar esa foto? Esta noche puedes tomarme tantas fotos como quieras'. Cuando le pregunté cuál era el problema con la imagen, me contestó 'Estaba comprando cigarrillos y mi mamá no sabe que fumo'''.

Actualmente, el también productor de cine ha destacado como un ecologista comprometido.

El ganador del Oscar en el 2015 a Mejor Actor ha usado sus redes sociales para alzar la voz y apoyar a las personas que lo necesiten tal es el caso de quienes están sufriendo debido al Covid-19.

"La inseguridad alimentaria en América sigue creciendo a un ritmo rápido y el Covid-19 ha acelerado el problema. De hecho, 1 de cada 8 hogares en América no tienen suficiente para comer durante la pandemia".

Leonardo DiCaprio también ha recibido elogios debido a sus acciones en favor del medio ambiente, como viajar en vuelos comerciales en lugar de usar aviones privados; también por dar un gran apoyo a la comunidad LGBT.