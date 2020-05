Le retiran a Quincy Jones $6.9 millones por apelación del veredicto de Michael Jackson

ESTADOS UNIDOS.- La mañana de este martes, un tribunal de apelaciones dictaminó que el patrimonio de Michael Jackson no tiene que pagar $6.9 millones en regalías y honorarios a Quincy Jones.

Según información de Variety, el panel de tres jueces del 2do Distrito de Apelaciones revocó la mayor parte de un veredicto del jurado de 2017, encontrando que el juez de primera instancia había permitido que el jurado malinterpretara el contrato de Jones.

Los abogados de Jones señalaron que el productor tenía derecho a unos $30 millones en regalías y otros ingresos derivados de la película de concierto "This Is It", dos espectáculos del Cirque du Soleil y otras fuentes de ingresos que siguieron a la muerte de Jackson en 2009. Después de dos semanas de juicio, los miembros del jurado otorgaron a Jones $9.4 millones.

Pero este martes, la corte de apelaciones retiró la mayor parte alegando que el juez Michael L. Stern había cometido un error al no interpretar el contrato él mismo y dejarlo a veredicto de los jurados.

Luego del fallecimiento de la estrella, su patrimonio negoció una mayor participación en las ganancias a través de una empresa conjunta con Sony, pasando del 50% a dos tercios. Los abogados de Jones argumentaron en el juicio que, según su contrato con el productor, tenía derecho a un aumento proporcional de regalías. El jurado estuvo de acuerdo y otorgó a Jones $ 5.3 millones en ganancias de empresas conjuntas.

Pero la corte de apelaciones dictaminó que los contratos de productores de Jones no le daban derecho a tal aumento.

El tribunal también anuló una adjudicación de $ 1.6 millones en honorarios de remezcla, que Jones afirmó que se le debía. El contrato de Jones le otorgó el primer derecho de rechazo en las remezclas de sus álbumes de Jackson, lo que no le fue otorgado. Pero el panel sostuvo que no tenía derecho a recibir honorarios por remezclar el trabajo que no realizó.

El tribunal dejó en su lugar los $ 2.6 millones restantes otorgados a Jones, que consistían en tarifas de licencia impagas de "This Is It", más otras tarifas e intereses.

Jones también había apelado dos de los fallos de Stern que iban contra él. Sus abogados argumentaron que se le debería haber permitido reclamar abuso de ancianos y que se le debería haber otorgado intereses sobre una mayor parte de la indemnización por daños y perjuicios. Esas apelaciones fueron rechazadas.