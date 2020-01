Le niegan visa a Fernando Carrillo; no podrá viajar ni trabajar en EU

Después de varios días de espera, Fernando Carillo, que estaba a la espera de su visa de trabajo para poder viajar a los Estados Unidos, recibió la respuesta en el Consulado General de ese país en Mérida, Yucatán.

“No, me la negaron y pues nada... mira Dios siempre tiene un plan mayor. Me duele porque no voy a poder ver a mi hijo, por los próximos años seguramente, ¿pero bueno así es la vida no? Qué le vamos hacer, seguimos adelante. Dios siempre tiene un plan maestro y si ese era la decisión”.

El actor, que ya había recibido una negativa de las autoridades americanas en el 2018, tomó con resignación la respuesta.

“Si viviera en Afganistán tal vez estaría un poco triste o deprimido, pero vivo en el sitio más fregón del planeta que es México, mi México bello y amado. Y pues ni modo, así es la vida, así es el rock and Roll”.

Carrillo comentó que el juicio de acoso sexual que una recepcionista de un hotel en Miami, Florida abrió en su contra fue la razón principal de la negativa para concederle la visa.

“Esta un caso por ahí en el 2015, una acusación falsa... mira son varias cosas... la verdad no vale la pena... Una haitiana totalmente hija del diablo. ni modo, hay gente que es así, pero mira no pasa nada. Yo creo que me tocó la peor de las tres personas que estaban detrás (Migración), había dos hombres y una mujer, me tocó la mujer, los hombres se veían super alivianados, pero bueno así son las reglas y no pasa nada”.

Finalmente, el venezolano expresó, en exclusiva para el programa Ventaneando, que desearía que su hijo viniera a México a vivir con él y que se tomaría un tiempo para ver si intentara de nueva cuenta obtener el documento que le permita viajar y trabajar en los Estados Unidos.

“Estamos aquí, tenemos salud... seguimos soñando vamos a ver cómo se resuelve esto en el momento, que Dios disponga que se resuelva. Déjame ver que dice mi abogado y mi manager en Estados Unidos y a mi hijo que lo amo, la solución es que se venga a vivir mi hijo a México, el mejor país del planeta”.