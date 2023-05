¿Le fueron infiel a Lupillo Rivera?

Se ha comenzado a rumorar que Lupillo Rivera se encuentra enfrentando una nueva ruptura amorosa, pues aseguran que el cantante está atravesando por una crisis con Giselle Soto por una supuesta infidelidad.

Aproximadamente hace dos años y ocho meses, Lupillo Rivera oficializó su romance con Gisell, después de haberse visto involucrado en rumores de tener algo con Belinda, el cual después fue aceptado por él, pero nunca por ella.

Fue por medio de la cuenta de Chamonic donde se dio a conocer que la pareja ya no se siguen en sus cuentas de Instagram y supuestamente ya estaba separado porque ella fue vista con un boxeador en Las Vegas.

"No me crean a mí, pero… me dicen que Giselle y Lupillo Rivera, ya están separados y ya no se siguen en Instagram… Lo más cañón es que dicen que Giselle engañó a Lupillo con el boxeador Fernando Vargas Jr.", se lee en la cuenta experta en temas de la farándula.