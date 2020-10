¿Le dio el sí? Julián Gil se arrrodilla ante su novia Valeria Marin

TIJUANA, B.C.- O estaban de acuerdo, o de plano la novia del actor Julian Gil lo quiere bastante como para perdonarle que se arrodillara frente a ella, y pensar en una declaración de matrimonio durante su viaje de enamorados por Turquía.

En un video que el puertorriqueño compartió en su Instagram, se ve de fondo el paisaje de Capadocia, un auto clásico y él hincado ante Valeria Marin.

El video que se está vitalizando, pues en lo que se pensaría sería la pedida de matrimonio a pesar de su corto tiempo de enamorados, fue una afirmación que estaba fuera de lugar.

“Se que estás nerviosa, se que está posición pues me puede llegar a comprometer mucho, pero quiero aprovechar que estoy en un sitio mágico, con un carro que siempre he soñado, con un atardecer hermoso y quería decirte que después de tantos meses de sacrificio y dolor ya puedo estar arrodillado frente a ti y quiero que sepas que después de mi operación ya estoy bien y me puedo arrodillar”, le dijo a su novia.

Acto seguido y ante el nerviosismo de ella, la abraza y se corta el video.

Esta acción ha tenido comentarios de todo tipo, algunos de sus colegas como Ana Brenda Contreras.

“Lo tiras tú o lo tiro yo, eso no se hace”, le escribió la actriz tamaulipeca.

Y Valeria le respondió que este video fue planeado.