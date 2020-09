"Le destrozaron la cabeza": Alejandra Beffer cuenta el terrible impacto de cuando asesinaron a su esposo frente a ella

CIUDAD DE MÉXICO.-La popular conductora de radio y actriz, Alexandra Beffer, reveló el terrible suceso de cuando hace 21 años asesinaron a su esposo frente a ella en un asalto.

Beffer contó al periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambio mi destino, que estaba con su pareja en la colonia Condesa de la Ciudad de México cuando lo mataron.

"Íbamos a ver a Yuri, el 21 de diciembre, y me dice mi mamá que queire desayunar tamales y pasamos a La Flor de Liz, de la Condesa, bajamos del auto Corvette, entramos allugar y mi vida cambió", declaró.

Agregó:

"Llegaron (los asaltantes) y pidieron las llaves del coche, a mí me hirieron, yo tengo una cicatriz en la espalda y a él lo mataron, le destrozaron la cabeza".

Alexandra Beffer dijo que fue un momento de gran impacto en su vida, "porque ver aquello era digno de una película de terror".

"Tuver que recibir apoyo emocional durante casi tres años. A él me lo destrozaron en mi cara, le dieron un balazo, pero era bala expansiva y, vamos, quedó sin cabeza. Imagínate yo, esto es muy fuerte, pero tenía yo su ojo en mi mano".

La actriz reveló que nunca atraparon a los asesinos de su esposo.

Beffer reveló que fueron 7 años los que estuvo casada con Enrique y que fue el padre de su hijo, aunque no biológico.

También comentó que al momento del asalto ella estaba embarazada y que debido al crimen perdió a su bebé.

"Imagínate lo impactante que es ver cómo en tu cara le desbaratan la cabeza a la persona que amas. Es algo que no le deseo a nadie. Yo le doy gracias a Dios de que no me mataron a mí tambén, de que no estoy en un manicomio porque fue muy fuerte", comentó.

Por último diijo que hasta la fecha no puede recordar el rostro de su esposo, porque, señaló, pensar en él es recordar ese impactante momento.