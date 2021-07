Laura Zapata revela que su hermana Gabriela Sodi es acusada de fraude por la UNESCO

Ciudad de México.- Laura Zapata nuevamente arremetió en contra de su hermana Gabriela Sodi Miranda, pues además de acusarla por robar los ahorros de su abuela, Doña Eva Mange, asegura que también ha sido señalada en un caso fraudulento que tiene que ver con la UNESCO.

Ella es la que ha metido cizaña. Le robó los ahorros de toda la vida a la señora Eva Mange, pero ahora ya salió que la están buscando. Yo soy harina de otro costal y no tengo nada que ver con ellas. Le robaron a mi abuela su trabajo de 30 años'' Destacó molesta la actriz en entrevista para el programa Ventaneando.

De la misma manera, la reconocida villana de las telenovelas dijo desconocer a su consanguínea, sobre todo porque no supo agradecerle las buenas acciones que hizo por ella.

Soy es una gente que la ayudé muchísimo, le ayudaba a hacer exposiciones para que ganara un poco de dinero, yo le presté mi casa de San Jerónimo porque ella vivía en una casita de interés social en Cuernavaca y dije ‘no, hermanita chula, vente, yo te presto mi casa’, obviamente no te cobro renta, pero pues paga tus servicios…, pero cuando yo vi que su hijo tenía unas grandes oficinas le dije ‘aquí hay millones de dólares hermana, tu y yo somos mujeres iguales y mi casa la quisiera rentar’, entonces se enojó, se tardó como un año ahí sin entregarme la casa, yo le di una manita de gato, y de repente tenía problemas la casa de drenaje, hasta que llegó un plomero y me dijo ‘señora, ¿quién le hizo esta maldad?’, le digo ‘qué’, me (respondió) ‘dejaron las coladeras llenas de fibra de vidrio

Contó.

No era lo que ella esperaba

Cabe señalar que la entrevista fue realizada a las afueras de los juzgados de lo familiar, debido a que la también hermana de Thalía acudió a cobrar un cheque con la cantidad de dinero que sus hermanas acordaron que le correspondía, el cual, es por la herencia de su madre, Yolanda Miranda.

“Hay aquí depositado un cheque que las hermanas Sodi decidieron que esa era la cantidad que me correspondía hace tres años y no lo he recogido. Ahora estoy en la recolección del dinero que tengo por ahí tirado. Lo necesito, necesito cobrar y tener dinero para todos los asuntos que se me han presentado”, explicó visiblemente molesta debido a que el monto que retiró no era el que esperaba.