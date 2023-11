Laura Zapata responde ataques de Cynthia Klitbo

Ciudad de México.- Laura Zapata y Cynthia Klitbo se han mantenido en la mira pública después de que la actriz arremetiera contra su colega por las diferencias que tuvieron en el reality 'Secretos' de villanas'.

Después de que Klitbo llamada sapo a Zapata, y mencionara que a ella su mamá sí la quiso, Laura emitió un comunicado para externar su sorpresa con dicha situación.

He recibido varios mensajes referentes a un supuesto conflicto entre la señora Cynthia Klitbo y yo, me entero en este momento de su malestar y enojo, no tengo la menor idea de por qué está tan iracunda hacia mi persona… También me preguntan si se trata de un pleito ficticio para obtener publicidad, y no, no es nada planeado, probablemente ella necesite publicidad y por eso la esté buscando. Si algo de mi persona la ha afectado, así le ofrezco disculpas, y disculpas públicas, sin saber a ciencia cierta qué le ocasiona este desasosiego”