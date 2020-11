Laura Zapata rechazó a Magda Rodríguez por pleito con Laura Bozzo

Tras el fallecimiento de la productora Magda Rodríguez, la actriz Laura Zapata recordó a quien fuera también su amiga y compañera durante muchos años.

"Mi Magda querida siempre alegre, siempre divertida, siempre simpática", dijo Zapata para describir a la productora que perdió la vida a los 57 años.

La intérprete recordó que en una de las últimas ocasiones en las que pudieron hablar rechazó trabajar con ella, pues le ofrecía participar en un exitoso programa conducido por Laura Bozzo, con quien Zapata sostuvo una larga controversia al no concordar personalmente.

"La última vez que yo hablé con ella me hizo una invitación a este programa donde ella era productora de esta señora peruana y me habló y me dijo 'Laura ven por favor', le dije 'Magda, yo te quiero, te adoro, eres una reina, pero a mí no me gusta eso, no participo y no quiero ser punching back de una persona a la que no estimo, a la que no respeto, con la que no compagino", contó la primera actriz.

Aunque asegura que Magda Rodríguez volvió a insistirle luego de un tiempo, la actriz siempre se negó al ofrecimiento y sostiene que no se arrepiente, sin embargo guarda su recuerdo con aprecio y admiración.

"Le dije que no, que muchísimas gracias, que la quería muchísimo, porque sí, de verdad yo la quería muchísimo a Magda, era una tipaza, pero entonces esa fue como de las últimas veces que hablé con ella".

Esta mañana Zapata también recibió la noticia de la muerte de su también amiga, Lucy Tovar, por lo que ante dos pérdidas, se encuentra devastada y reflexiva.

"Estamos en un año que nos va a dejar huellas profundísimas y que estamos viendo de una manera casi pasmada cómo gente se va en un segundo y ahora estaba pensando, como decía Jaime Sabines '¿Quién me untó la muerte en la planta de los pies el día de mi nacimiento?'".

"Entonces todos estamos cumpliendo con nuestro ciclo de vida y ver de alguna manera que personas que quieres desaparecen, para mí es un mensaje contundente que me dice 'hay que cambiar de paradigma, hay cosas mucho más importantes'", finalizó.