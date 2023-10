Laura Zapata habla de su relación con el padre de Thalía: “viví un martirio”

Laura Zapata reveló detalles sobre su relación con el padre de Thalía, Ernesto Sodi, luego de que la actriz se separó de su madre, Yolanda Miranda Mange, al enamorarse de él.

La reconocida villana de telenovelas recordó su infancia en entrevista con Pati Chapoy, y abordó algunos de los momentos más complicados que vivió por la presencia de Sodi.

Esa fue una desgracia para mí (…) yo viví un martirio, para mí fue un martirio realmente ese matrimonio de mi mamá con Sodi, y yo creo que también para ella, porque era un hombre alcohólico, era un hombre muy exigente, muy agresivo, era un lunático”, explicó Zapata.

“Yo no entendía en ciertas épocas de mi vida, por qué yo estaba con mi abuela y por qué no estaba con mi mamá, porque iba a visitar a mi mamá, pero en ocasiones cuando iba a visitar a mi mamá, que me encontraba a mi padrastro, era un infierno. Sí, era de terror”, agregó.

Sobre el motivo por el que Yolanda no la llevó a vivir con ella, Laura comentó: “Pero… ¡qué bueno que me dejó con mi abuela!, para mí fue un regalo de la vida que mi mamá me haya dejado con mi abuela, porque viví como hija única, querida, amada, protegida, mimada, hasta que se cambiaron los papeles, mi abuela siempre me acompañó, siempre fue como mi mamá, era mi mamá Eva, yo creo que fue la circunstancia de mi madre que la llevó a tomar esa decisión, ya tenía hijas, ¿qué iba a hacer con 3 que tenía?, ¿de qué iba a vivir?”.

Violencia

Acto seguido, la hermana de la protagonista de María Mercedes recordó cómo era vivir con el padre de la reconocida actriz y cantante. “Me impactaba mucho llegar a “la casa de los perros”, era como el Castillo de Usher, como el castillo de la pureza, como eso era, o sea, era tremendo. Afortunadamente nunca tuve un lugar en esa casa, nunca tuve una cama…”, narró.

Y añadió: “Era muy fuerte, ¿te acuerdas de los teléfonos con cable?, si el teléfono sonaba después de las 5 de la tarde o 6, salían las tijeras y cortaban el teléfono, o sea, de ahí pal real”.

Finalmente, Laura Zapata negó que Ernesto Sodi la haya violentado corporalmente, pero recalcó: “físicamente no, pero la agresión era casi casi presencial”.