Laura Zapata explota contra quienes la critican por abusar de los filtros en fotos

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Zapata respondió sin tapujos a quienes la han criticado por abusar de los filtros y, tras defender su postura, no descartó someterse a una cirugía plástica.

“A mi me vale tres pepinos, yo hago lo que yo quiero de mi vida… ¿para qué hacen los filtros?... para verte como se te dé la gana”, dijo en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Acto seguido, la actriz puntualizó: “para que ya no estén freg**** entonces subo la foto y pongo ‘sí use filtros ¿y?’… son muy mis filtros, muy mi gusto, y así me quiero ver”.

Al ser cuestionada sobre el recurso de las cirugías estéticas, Zapata dijo: “claro, a punto de irme a tirar a una plancha de un cirujano plástico y decirle: ‘quítame lo que sobra y ponme lo que me haga falta, por favor’. Es como si te crece la cutícula, entonces vas a que te hagan manicure… entonces, ¿por qué no?”.

Finalmente, la villana de las telenovelas confesó que prefiere ser criticada por esta situación que por dar un mal aspecto. “Estoy en esta vida para experimentar, y estoy en esta vida para verme cada día más linda. O sea, no quiero verme un día toda una señora gorda, abotagada, con papada o ya con unas lonjas o toda gordota”.