Laura Zapata exige justicia para su abuela

Ciudad de México.- Laura Zapata tuvo un encuentro con Jessica “N”, la presunta enfermera que maltrató a su abuelita Eva Mange.

La actriz de 67 años se encontró con la prensa y aclaró que pese a que la mujer implicada buscó llegar a un acuerdo económico para poner fin a la disputa legal, ella no accedió.

Reabrir con nuevos abogados el caso de mi abuela, que por la clasificación que tenía que era de heridas, de lesiones, le permiten a esta persona que quiere parar el juicio y quiere darme dinero. Yo no estoy aquí para que me dé dinero esta persona, estoy aquí para hacer cumplir la ley de alguna manera”.

Explicó.

Zapata contó que hace todo para que su abuela obtenga justicia tras su deceso. “Vamos a buscar la reclasificación del delito, porque definitivamente no son lesiones, estas lesiones llevaron a mi abuela a la muerte, pero las heridas emocionales, el sufrimiento físico de ella, que se desmayaba cada vez que le hacían sus curaciones”, manifestó.

La artista no pudo contener las lágrimas mientras exigía justicia para doña Eva. “Que no me digan que la ley es la ley ante una asesina de este tipo, porque con premeditación, alevosía y ventaja ella sabía de esas heridas, y se calló la boca. Yo estoy haciendo esto para que pague el sufrimiento de mi abuela, que se haga justicia, el [sufrimiento] de mi abuela y el mío”, aseveró.

La abuela de Thalía y Laura Zapata murió a los 104 años en junio de 2022. En diciembre pasado se anunció que fueron detenidas tres personas por el presunto maltrato que habría sufrido Mange, entre ellas Jessica “N”, por lo que la reconocida villana de telenovelas sigue buscando justicia, aunque en esta ocasión aclaró que no cuenta con el apoyo de su hermana.

“Yo hablé con ella y le dije ‘Thali yo quiero demandar’, me dijo ‘no, yo no me quiero meter en eso’, entonces bueno, pero yo sí”, explicó Zapata sobre su decisión de actuar sola en esta batalla legal.