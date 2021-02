“Laura Zapata es adicta al conflicto”: Aylin Mujica

CIUDAD DE MÉXICO.- Aylin Mujica sigue en el ojo del huracán, pues además de enfrentarse a quienes la acusan de fingir su secuestro exprés, ahora lanzó fuertes declaraciones en contra de Laura Zapata, por el caso de su abuela Eva Mange.

La conductora de “Suelta la Sopa” recordó los problemas que tuvo con la hermana de Thalía cuando ambas participaron en la obra de teatro “Celia, el musical” y la calificó como una “adicta al conflicto”.

Yo tuve la oportunidad de estar en una obra de teatro y es como que si fuera adicta al conflicto, es la impresión que me da. Claro, porque de pronto ella no estaba de acuerdo. Si yo cantaba cuatro canciones, ella quería cantar cinco”, expresó.

Aylin dijo que Laura influyó a todos los miembros del equipo de producción para acabar peleados unos con otros, y tornar tóxico el ambiente laboral.

“Terminaron los músicos peleados con los del vestuario, vestuario con los productores, los productores con el talento. Es la forma en que se expresa. Es la forma en que no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Yo diría que sí es complicada”, agregó.

Además, calificó como un “circo mediático” el caso de Doña Eva Mange, luego de acusar a la casa del retiro de abuso físico y psicológico.

“Todo el mundo sabe que la señora Laura Zapata siempre tiene frentes abiertos. Siempre. Y estoy de acuerdo, yo sé que está en todo su derecho de defender la salud de su abuelita, pero allá afuera… A veces los artistas nos equivocamos y pensamos que somos el centro del universo. Ella pudo haber luchado por la salud de su abuelita de manera privada”, opinó.

"Ella no deja de tener la razón por la salud de su abuela, pero ¿por qué no hacerlo de manera privada comunicándose de manera privada con las personas adecuadas y no con este ‘circo mediático’?”, dijo.

Hasta el momento, Laura Zapata no ha contestado a las declaraciones de Aylin Mujica.