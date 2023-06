Laura Vignatti, actriz de Televisa, revela haber sido golpeada y encerrada por 5 meses; denuncia ser víctima de amenazas

MÉXICO.- Laura Vignatti, una reconocida actriz, decidió romper su silencio y contar una experiencia turbia por la que atravesó no hace mucho.

Al inicio de la aclamada telenovela de Televisa, titulada ‘Mi secreto’, la cual se estrenó en septiembre del 2022, la actriz se encontraba interpretando a Inés Guzmán Bolaños. No obstante, de manera abrupta, dejó de aparecer en la trama, sin ningún aviso público, lo cual pudo haber pasado desapercibido para muchos espectadores, pero sin duda para otros causó gran confusión.

El pasado 8 de marzo, Vignatti compartió un emotivo mensaje donde informaba a sus seguidores que se encontraba atravesando por un momento sumamente difícil, pero asegurando que superaría los desafíos que le lanzaba la vida.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Recientemente, Laura decidió compartir parte de su experiencia vivida durante su ausencia en la vida pública, mencionando el motivo detrás de su repentina partida de la trama de la telenovela.

Fue a través de Historias Destacadas de su cuenta que compartió una fotografía tomada mientras grababa la telenovela 'Mi Secreto' y procedió a revelar su ardua experiencia de aquel momento.

Esta fue la última foto que me tomé grabando la novela. La cual no pude terminar porque una persona, después de golpearme, me encerró y no me permitió regresar. Así como también me borró 500 fotos de mis redes y casi todos mis contactos de aquí y mi teléfono"