Laura Pausini canta junto a su hija Paola

Tijuana BC.- Junto a su hija Paola, Laura Pausini comparte el tema “Hogar natural”. La italiana quien lanza su disco “Almas Paralelas” el próximo 27 de octubre incluyó a su pequeña en este álbum.

La canción, que es el plus de este material, se dio de manera espontánea durante una de las sesiones de grabación en estudio, tal y como relata la propia Laura.

Fue el ocho de julio de este año y acababa de terminar de cantar este nuevo tema. Paola, mi hija, entró en el estudio y me pidió escucharlo y luego quiso saber a quién se lo había dedicado, le dije que estaba escrito para ella y me miró feliz. Luego me pidió cantar los coros conmigo, y yo me puse los audífonos con orgullo y le tomé la mano mientras cantaba, orgullosa de ella... Sobre todo, porque cantaba pequeñas partes solistas por su propia voluntad que me conmovieron como nunca... Desde que llegó hace diez años, me ha dado una forma de poner una nueva base a la casa de mi vida. Nuevas habitaciones, nuevas paredes, nuevos colores y sensaciones”