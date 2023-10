Laura Flores rompe en llanto en aeropuerto, ¿qué le sucede?

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Flores es una actriz mexicana que ha participado en múltiples novelas y recientemente ha mostrado su emoción por regresar a la televisón.

Actualmente, forma parte del elenco de "Vuelve a mí", una producción de Telemundo protagonizada por William Levy y Samadhi Zendejas.

Durante un video compartido en Instagram, la famosa actriz abrió sus emociones y mostró su vulnerabilidad mientras estaba en el aeropuerto, pues su regresó a las telenovelas implica tener que dejar a sus hijos en Estados Unidos para trabajar en México.

Sin filtros y con toda la sinceridad, es como Laura Flores compartió su sentir en redes sociales, a través de un video y entre lágrimas, confesó que se sentía triste y vulnerable por tener que viajar a México y tener que dejar a sus hijos.

Confesó que su lado materno "la jode" cuando se trata de dejar a sus hijos, sin embargo, tiene claro que eso no afectará en su buen desempeño actoral, el cual la posiciona como una de las mejores actrices con más de tres décadas de carrera.

"Estoy sentimental y me voy a México a trabajar y siempre me da como miedo dejar a mis hijos, obvio también a mis perros, uno es vulnerable, a veces uno se ve muy entrón, muy valiente, y claro que lo voy a hacer, con muchas ganas, con muchos ovarios porque esa soy yo, pero no dejo de tener esa parte maternal vulnerable que me jode, porque no me gusta dejar a mis hijos, pero bueno, eso no significa que no voy a hacer bien las cosas, voy a hacer mi trabajo como sé hacerlo, por algo me contrataron", expresó mientras se limpiaba las lágrimas.